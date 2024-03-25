К нападавшим на «Крокус» нельзя применить смертную казнь

В России после теракта «Крокус сити холле» активно обсуждается тема возвращения смертной казни. Так, первым с такой инициативой выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев затем заявил, что тема смертной казни за терроризм будет проработана в нижней палате.

Он также заявил, что «принятое решение будет отвечать ожиданиям общества».

Сейчас ни Госдума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного cуда (КС) по вопросу о смертной казни, отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Председатель КС Валерий Зорькин говорил еще в 2022 г., что юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон.

К тому же, непосредственно к исполнителям теракта в «Крокус сити холле» смертную казнь в случае ее возвращения будет применить невозможно, поскольку уголовный закон обратной силы не имеет, подчеркнул адвокат Даниил Берман, пишут «Ведомости».

Он назвал основным аргументом против смертной казни возможность судебной ошибки.

Ольга Сурикова