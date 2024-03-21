Севнаследие проиграло суд о запрете застройки территории в районе горы Аскети

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя проиграло дело, касающееся запрета застройки земельных участков в районе горы Аскети. Решение принималось Балаклавским райсудом, пишет ForPost.

Речь идет о строительстве в районе объекта культурного наследия «Северный форт», которое началось еще в 2019 году. В прошлом году Севгосстройнадзор сообщил о формировании документов на снос 11 капитальных объектов, расположенных в границах ТСН «Благодатный». Количество объектов, внесенных в список «самовольной постройки», увеличивалось, но дальше этого дело не сдвинулось.

Севнаследие строительные работы на этой территории сочло нарушением Приказа Минкультуры России № 1864 и подало в суд на собственников объектов недвижимости, потребовав «остановить проведение земляных, строительных и иных работ на земельных участках».

Но по итогам рассмотрения дела, длившегося несколько месяцев, Балаклавский районный суд Севастополя решил, что «осуществление ответчиками строительства жилых домов на земельных участках, предоставленных садовому товариществу для ведения садоводства задолго до издания приказа Министерства культуры Российской Федерации №1864, не может служить основанием для удовлетворения требований о возложении обязанностей остановить проведение земляных, строительных и иных работ на земельных участках», отметило издание.

Судебное решение может быть обжаловано в следующей инстанции.

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Ольга Сурикова