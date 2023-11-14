В Крыму ФСБ задержала крупного наркодилера

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркосодержащих растений в крупном размере задержан житель Бахчисарайского района.
Он выращивал в труднодоступном участке лесного массива вблизи с. Предущельного Верхореченского сельского поселения Cannabis. Территория была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли.
У него было изъято порядка 20 кг высушенной травы, а также более 20 кустов конопли. Ему грозит теперь 20 лет тюрьмы.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ольга Сурикова