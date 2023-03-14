Путин может посетить Севастополь в годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин может посетить Крым и Севастополь как раз в канун очередной годовщины присоединения регионов к РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин», в котором речь предположительно идет о командировке президента в один из российских регионов на следующей неделе.

«Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности. Также, по нашей информации, в графике Путина на неделю есть и международные контакты», — сообщается в указанном фрагменте передачи.

На данный момент официального подтверждения Кремля по поводу участия президента в мероприятиях в Крыму и Севастополе нет.

Ольга Сурикова

Фото: kremlin.ru