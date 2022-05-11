Лавров прировнял к воровству идею передать замороженные российские активы Киеву

Неприкрытому воровству

Глава МИД России Сергей Лавров расценил как воровство идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Боррель выступил с предложением направить замороженные российские активы на восстановление Украины после окончания спецоперации.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — так прокомментировал данное предложение Лавров.

По словам дипломата, для Запада такие действия становятся уже чем-то вроде привычки. В пример политик привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить на цели, не связанные с восстановлением региона.

Напомним, в начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Позже Франция также заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил западные страны в пиратстве после ареста яхт российских бизнесменов.

Ольга Сурикова