В мире

Лавров прировнял к воровству идею передать замороженные российские активы Киеву

11-05-2022
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Неприкрытому воровству

Глава МИД России Сергей Лавров расценил как воровство идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Боррель выступил с предложением направить замороженные российские активы на восстановление Украины после окончания спецоперации.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — так прокомментировал данное предложение Лавров.

По словам дипломата, для Запада такие действия становятся уже чем-то вроде привычки. В пример политик привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить на цели, не связанные с восстановлением региона.

Напомним, в начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Позже Франция также заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил западные страны в пиратстве после ареста яхт российских бизнесменов.

Ольга Сурикова

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