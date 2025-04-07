В Крыму четыре часа искали ребенка

В Симферопольском районе, накануне в 16:00 поступило сообщение о том, что мальчик 2014 г.р. ушел из дома в неизвестном направлении в с. Урожайное.

Все поисковые службы, в том числе добровольцы, приступили к поискам. Привлечено было кинологическое отделение. Его искали более 230 человек.

Поздно вечером ребенок был найден. Сотрудники МЧС России Анатолий Березка и Игорь Чуковенков прочесывали поле с фонарями и заметили светоотражение: блеснули элементы на куртке мальчика. По дороге он рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС России