Пальмовое масло обнаружили в Черном море у берегов Тамани

На береговой линии Бугазской косы, между станицей Благовещенской в Анапе и поселком Волна в Темрюкском районе, 5 и 6 апреля 2025 года обнаружены скопления вещества белого цвета. По предварительным данным, это пальмовое масло. Пробы уже отобрали сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора — сейчас уточняют состав и выясняют источник загрязнения, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале сообщил, что в феврале прошлого года жители Тамани в районе Веселовки уже находили подобные сгустки.

В Тамани несколько лет назад по решению суда приостанавливали деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в группу компаний «ЭФКО») по перевалке пальмового масла через порт «Тамань» в поселке Волна, обращает внимание эколог.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети