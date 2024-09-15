В севастопольском лесу нашли потерявшегося трехлетнего мальчика

14 сентября в районе села Подгорное на территории базы отдыха пропал ребёнок. Местность для малыша опасная — окружена лесом, рядом есть водоём. Близкие вызвали экстренные службы.

На поиски отправились 50 спасателей МЧС России и семь собак, а также 10 единиц спецтехники.

Спустя час поисков сотрудники МЧС России обнаружили мальчика в двух километрах от турбазы. Он плакал и, пугаясь зовущих его голосов, пытался уйти ещё дальше. Спасатели успокоили ребёнка, на руках вынесли из леса и передали маме. Медпомощь ему не потребовалась.

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Анна Левина