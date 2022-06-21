Прокуратура Севастополя пытается вернуть квартиру 80-летней пенсионерки

Она продала ее своей племяннице

В Севастополе прокуратура добивается признания недействительным договора купли-продажи, на основании которого пожилая женщина, 1942 года рождения, лишилась своей квартиры.

В надзорное ведомство провело проверку по обращению самой 80-летней женщины. Она являлась собственником квартиры в Балаклавском районе. В 2013 году ею был заключен со своей племянницей договор купли-продажи квартиры.

«Вместе с тем, в ходе проведенной в 2021 году амбулаторной психиатрической экспертизы ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» установлено, что у женщины как в 2013 году, так и в настоящее время имеется психическое заболевание, которое при продаже квартиры препятствовало ей понимать характер и значение своих действий и руководить ими», — говорится в сообщение надзорного ведомства.

Районная прокуратура района в интересах пенсионерки направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи квартиры недействительным.

Иск находится на рассмотрении Балаклавского районного суда.

Напомним, в Севастополе женщина предстанет перед судом за брачную аферу и мошенничество с квартирой.

Ольга Сурикова