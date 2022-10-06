В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне двухлетней девочки

Происшествия
06-10-2022
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели двухлетней девочки в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района.
 
Она обвиняется причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, 2-летняя девочка вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. 

«Вечером 3 июля 2022 года женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее Следственный комитет проводил проверку по факту гибели девочки 2019 года рождения в одном из гостевых домов в поселке Николаевка.

Ольга Сурикова

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