Как действовать руководителям предприятий в Севастополе в период мобилизации

После объявленной 21 сентября частичной мобилизации много вопросов еще осталось не только у потенциальных призывников, но и у руководителей севастопольских предприятий. Как формировать списки военнообязанных сотрудников, как замещать образовавшиеся после призыва вакансии разъясняла вице-губернатор Мария Литовко.

Трансляция прошла в официальной группе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте».

Замгубернатора подчеркнула, что в настоящее время по заявлениям работодателей организована работа по поиску и подготовке специалистов на период мобилизации штатных сотрудников.

«Представители департамента труда и соцзащиты уже работают с такими заявлениями. Действительно, есть сотрудники, которые не имеют брони, но обладают редкой специальностью, и от них зависят те или иные процессы. Уже сейчас можно подать заявку на поиск потенциальных сотрудников и пройти бесплатное обучение по госпрограмме», — рассказала Литовко, сообщает правительственный портал.

Вице-губернатор также рассказала об аспектах формирования предпринимателями списков сотрудников, подлежащих воинскому учету. Вести воинский учет необходимо, если в штате есть хотя бы один военнообязанный.

«Предприниматель или директор предприятия обязан вести учет военнообязанных. Обычно этими задачами занимается сотрудник отдела кадров, который представляет информацию в военный комиссариат. Подчеркну, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя. За такими сотрудниками сохраняется рабочее место, лишь приостанавливается трудовой договор, и по окончании службы они смогут на прежних условиях на него вернуться», — разъяснила она.

Отдельно Литовко рассказала о кредитных каникулах для мобилизованных.

«Кредитные каникулы могут предоставляться как физическим, так и юридическим лицам. Эта мера распространяется на кредиты с 21 сентября и предоставляется по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Также не будут начисляться штрафы за просроченную задолженность, приостановят исполнительное производство, если оно уже было начато. Обращаю внимание, если у вас возникли проблемы с любым банком, вы можете обратиться через горячую линию 122, написать в социальных сетях, мы обязательно оперативно отработаем это с банком, чтобы получить положительное согласие», — отметила вице-губернатор.

На данный момент жителям Севастополя доступно четыре справочных сервиса по вопросам частичной мобилизации:

контактный центр 122;

федеральный ресурс «Объясняем РФ»;

региональный чат-бот (@mob92_bot) в мессенджере Telegram;

«Мобилизация» на официальном сайте центра «Мой бизнес» с подробными разъяснениями по часто задаваемым вопросам предпринимателей

Напомним, Госдума приняла проект закона о кредитных каникулах для мобилизованных. Документ будет касаться и потребительских и ипотечных кредитов.

Ольга Сурикова