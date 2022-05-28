В Крыму будут переучивать учителей из Херсонской и Запорожской областей

К 1 сентября должны успеть

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИПТО) организует курсы повышения квалификации и адаптации для учителей Херсонской и Запорожской областей. Об этом в своем Telegram написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В течение 8 недель планируется переобучить около 20 тысяч учителей разных специальностей, чтобы с 1 сентября дать старт учебному процессу на освобожденных территориях, уже соблюдая законы Российской Федерации и на основе федерального государственного образовательного стандарта», — подчеркнул он.

При этом глава Крыма добавил, что готов и сам оказать необходимую поддержку.

Напомним, ранее обсуждался вопрос упрощенная процедуры трудоустройства в медучреждения Крыма врачей из числа вынужденных переселенцев из Украины.

Ольга Сурикова