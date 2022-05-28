В Крыму передумали повышать стоимость проезда в общественном транспорте с 1 июня

Документ назвали ошибкой

Власти Крыма решили отказаться от повышения цен на проезд в общественном транспорте с 1 июня. В этом заверила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико на своей странице ВКонтакте.

Отметим, ранее появился документ Госкомцена о повышении цен на проезд в республике.

Кивико отметила, что опубликованный ранее приказ Госкомцена РК является проектом и сейчас проходит процедуру обсуждения.

«Документ ошибочно размещен в разделе «Приказы об установлении тарифов» и не является нормативно-правовым актом», — написала она.

Напомним, в Севастополе с 1 октября 2021 года в городском общественном транспорте подорожал проезд.

Ольга Сурикова