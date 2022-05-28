В Севастополе похоронили защитника острова Змеиный

Был ранен

В Севастополе 26 мая простились с сержантом войсковой части 43071 Алексеем Владимирович Барановым.

Алексей Владимирович родился в станице Буденновская в Пролетарском районе Ростовской области. В 2008 году окончил Севастопольский государственный университет.

«Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая.

Врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался.

Будем помнить нашего героя!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ольга Сурикова