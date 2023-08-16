В Крыму арестован мужчина, угрожавший сотруднику АЗС расправой за патриотическую бейсболку

По сети Интернет разлетелось видео, на котором заснято, как на одном из АЗС в Старом Крыму неадекватный мужчина провоцировал на конфликт патриотично-настроенного работника заправки.

Служба безопасности подразделения «Конвой» совместно с правоохранительными органами республики Крым задержали агрессора.

Мужчина закурил сигарету на территории заправки. Сотрудник АЗС сделал ему замечание и попросил затушить сигарету. Нарушитель, проигнорировав замечание, начал оскорблять в ответ. Но поводом, как отмечается, послужила не сигарета, а кепка сотрудника АЗС, на которой изображен флаг РФ с буквой «Z».

Неадекват начал активно материться в адрес сотрудника и пытался сбить с него кепку. А после и вообще пообещал сжечь живьем патриотично-настроенного работника, или добраться до него, заплатив «кому-то 20 тысяч рублей».

Ольга Сурикова