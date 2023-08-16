В Алуште пропавшего мальчика нашли в центре города

Сообщение об исчезновении 12-летнего школьника из села Изобильное поступило в правоохранительные органы вчера, 15 августа.

Как сообщили в Следкоме, ребенок ранее уже уходил из дома, был склонен к бродяжничеству.

Поисковые мероприятия были организованы следователями вместе с сотрудниками полиции и волонтерами отряда «Лиза Алерт Крым». Тщательным образом были осмотрены вероятные места нахождения ребенка — автовокзал и набережная Алушты, парки и скверы.

В ходе активных поисков подросток был найден сотрудниками полиции в центре города, доставлен для выяснения всех обстоятельств в органы СК. В настоящее время с мальчиком работают следователи.

Установлено, что преступлений и иных противоправных деяний в отношении него совершено не было.

В рамках проверки будет дана оценка обстановки в семье и действиям уполномоченных служб при организации профилактической работы.

Ольга Сурикова