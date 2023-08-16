Из бюджета Севастополя пытались отсудить 20 млн рублей на газовые заправки

Прокуратура Севастополя доказала в суде недействительность инвестиционного соглашения, на основании которого из городского бюджета взыскивалось 19,6 млн рублей.

Ведомством проведена проверка законности заключения инвестиционного соглашения для строительство в городе «современной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с широким спектром дополнительных услуг».

Соглашение заключено в марте 2019 года между Правительством Севастополя и ООО «Севастопольнефтепродукт». Документом предусмотрена выплата коммерческой организации субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению ряда заправок природным газом к сетям коммунальной инфраструктуры. На его основании ООО «Севастопольнефтепродукт» в судебном порядке предпринимались попытки взыскать с города свыше 19,6 млн рублей.

Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что соглашение заключено незаконно, на невыполнимых для города условиях.

Оказалось, что бюджетное законодательство Севастополя не предусматривало возможности выделения субсидий в рассматриваемой сфере. Севастополь не включен в перечень субъектов Российской Федерации, участвовавших с 2019 года в программе господдержки с целью развития региональной газозаправочной сети и переоборудования существующего парка транспортных средств. Кроме того, документ подписан не уполномоченным на то лицом, в отсутствие соответствующего решения правительства Севастополя как коллегиального органа.

По результатам проверки прокуратура предъявила в Арбитражный суд Севастополя исковое заявление о признании инвестиционного соглашения недействительным. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. В удовлетворении иска коммерческой организации о взыскании с Севастополя 19,6 млн рублей отказано.

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Ольга Сурикова