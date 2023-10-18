Путин сообщил о начале регулярного патрулирования ВКС РФ Черного моря

Президент РФ Владимир Путин в Пекине сообщил, что ВКС страны начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что на вооружении самолетов МиГ-31, которые будут патрулировать воздушное пространство Черного моря, стоят комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», дальность которых составляет свыше 1 тыс. км.

По словам президента, такое решение приняли из-за США, которые «затащили две авиационные группировки в Средиземное море».

Дарья Тимофеева

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