На мысе Айя продолжается противостояние Севприроднадзора с железным вольером

Остановка за оленями

Дело о сносе железного забора в заказнике мыса Айя вновь находится в суде, на рассмотрение вынесена кассационная жалоба владельцев 18 проживающих там оленей. Об этом сегодня, 12 мая, в ходе сессии Заксобрания сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, уже сообщалось, что на мысе Айя по решению суда должен быть снесен трехметровый вольер, которым огорожено 600 га земли заказника. Однако его владелец до сих пор не убрал ограждения. Данный вопрос уже обсуждался на прошлой сессии заксобрания.

Гаврилова отметила, что на огороженной территории были обнаружено 18 оленей. Решение по ним и стопорит решение вопроса. «Орлиновское охотничье хозяйство» подало кассационную жалобу на решение суда, которое было вынесено 21 марта. Очередной заседании состоится 6 июня.

Глава управления уверена, что и этот суд им удастся выиграть.

«Мы уверены, что доведем начатую работу до конца», — подчеркнула чиновник.

Ольга Сурикова