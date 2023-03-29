Севастопольское регби в лицах: Екатерина Бармашова

В Севастополе последние несколько лет активно развивается довольно нетипичный для нашего города, но вместе с тем зрелищный и интересный вид спорта – регби.

«Севкор» совместно с Севастопольской городской федерацией регби запускает проект «Севастопольское регби в лицах».

В рамках проекта мы расскажем вам о невероятно талантливых и всесторонне одаренных девушках и парнях, играющих в регби, а также их тренерах.

На этот раз наша героиня – игрок РК «Чайка» Екатерина Бармашова.

Екатерина яркая и неординарная личность. Увлечение регби она совмещает с обучением на визажиста-стилиста и членством в «Юнармии».

Регби девушка полюбила за то, что оно не только позволяет развивать физические навыки, но и мышление, дисциплину, умение играть в команде, а также волю и выдержку.

Екатерина уверена, что сможет и дальше совмещать учебу, общественную работу и профессиональный спорт.