В Крыму 14-летний подросток проведет 1,5 года в колонии за избиение 17-летнего знакомого

14-летнего подростка признали виновным в жестоком избиении своего знакомого: 17-летний юноша в результате драки получил тяжкие телесные повреждения.

Как уже сообщалось, драка произошла в январе этого года в Комсомольском парке Феодосии. Инцидент был снят на видео и позже выложен в сеть 12-летней подругой участников потасовки. Жертва — 17-летний юноша — в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Феодосийский городской суд признал 14-летнего школьника виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Под стражу юношу взяли в зале суда, до этого он находился под домашним арестом. Отмечается также, что частично был удовлетворен иск о компенсации морального вреда.

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Ольга Сурикова