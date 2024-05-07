Путин официально вступил в должность президента России

В Кремле состоялась инаугурация президента России — Владимир Путин официально вступил в должность.

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония. С этого момента отсчитывается новый шестилетний президентский срок, который продлится до 2030 года.

«Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — подчеркнул Владимир Путин.

Среди других заявлений президента:

— Надо обеспечить надежную преемственность в развитии России на десятилетия вперед.

— Надо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, поэтому политическая система РФ должна быть устойчивой.

— Мы должны вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России.

— Стабильность — не означает косность, наша система должна быть гибкой.

Ольга Сурикова