На Фиоленте открыли новый мемориал в честь защитников Севастополя

В Севастополе открыли новый мемориал «Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент» и почтили память героев Великой Отечественной войны.

Мемориал расположен рядом с территорией Свято-Георгиевского монастыря.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что это место широко известно, но не все знают, что рядом было захоронение участников обороны и освобождения Севастополя. Здесь стояла гранитная стела, где было написано, что на этом поле покоятся останки воинов-красноармейцев. Отдельно стоял памятник-пирамидка с красной звездой, посвященный Тимофею Анисимовичу Романову, погибшему 11 мая 1944 года.

С предложением установить имена покоящихся здесь бойцов и высечь их в камне обратился в правительство ветеран ЧФ Игорь Петрович Савостин.

Мемориал открыли 6 мая. На его плитах — 343 имени защитников и освободителей Севастополя. Среди них есть имя Героя Советского Союза Герасима Архиповича Рубцова, командира 456-го полка 109-й стрелковой дивизии. Именно он организовал круговую оборону в районе монастыря и мыса Фиолент летом 1942 года и трагически погиб там, как и почти все бойцы, входившие в его группу. До настоящего времени не было в Севастополе места, где было бы обозначено захоронение Герасима Архиповича. Теперь оно появилось.



Также глава города пообещал, что здесь будет завершено благоустройство, появятся зеленые насаждения.

Ольга Сурикова