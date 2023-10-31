МИД России официально объявил об отмене безвизового режима с Украиной

Соглашение о безвизовом режиме, заключённое Россией и Украиной в 1997 году, прекратило действие с 1 января 2023 года, говорится в официальном сообщении российского МИД, опубликованном 30 октября на портале правовой информации.

Отметим, в Украине с 1 июля 2022 года объявили о введении виз на Украине для российских граждан с 1 июля 2022 года. До этого обладатели паспорта России могли находиться на Украине без визы до 90 суток.

При этом 29 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает украинским гражданам въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам. Это также касается паспортов с истекшим сроком действия.

Российское правительство утвердило с 16 октября особый порядок въезда в Россию для украинских граждан. Им разрешили прибывать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.