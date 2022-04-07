В Крым пытался попасть активист украинского нацбата под видом беженца

Был задержан

В Крыму сотрудниками ФСБ задержан активист украинского незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон». Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Задержанный оказался гражданином Украины 1971 года рождения. Он подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», который действует в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

По данным оперативников, он осуществлял обеспечение нацбата материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Также неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации на территории Украины.

«В марте 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при пересечении Государственной границы РФ под видом беженца», – уточнила Варламова.

Следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы

Киевский районный суд Симферополя отправил его под стражу на два месяца.

Отметим, что организатором незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон» является Ленур Ислямов. В Крыму подозревают, что Ислямов во время начало военной спецоперации сбежал из Украины в Турцию.

Ольга Сурикова