Уже завтра спорткомплекс им. 200-летия Севастополя примет первые соревнования по регби

В четверг, 28 апреля, на стадионе спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя впервые пройдут соревнования по регби.

Обновленное регбийное поле примет 4-й тур II сезона Регбийной школьной лиги. В Севастопольской городской федерации регби приглашают всех желающих посмотреть на соревнования и поболеть за понравившуюся команду. Вход на стадион свободный, однако для прохода на трибуны необходимо иметь паспорт.

Участие примут 23 школьные команды со всех районов города.

Программа мероприятия:

14:30 — прибытие команд и развлекательная программа.

15:00 – Начало торжественной церемонии открытия мероприятия и выступление с приветственным словом почетных гостей.

15:15 – Товарищеская игра РК «ЧАКА» и «Лидер»

15:30 – Начало игр Регбийной школьной лиги.

17:00 — Торжественное награждение участников.