В России усилили безопасность учебных заведений после убийства детей в детском саду Ульяновска

В Севастополе ввели новые меры безопасности

В школах и садах России после стрельбы в в Ульяновской области усилили меры безопасности. Такое поручение дал глава Минпросвещения Кравцов.

«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», — отметил министр.

Отметим, сегодня в детских садах Севастополя у родителей начали спрашивать пропуска на входе. Его отсутствие при этом не становилось причиной запрета зайти на территорию сада. Также детей воспитатели встречали на улице, на площадках групп, когда днем ранее все заводили малышей внутрь, переодевали и они шли завтракать, а потом только выходили на прогулку.

Напомним, в Ульяновской области 26-летний мужчина во время тихого часа зашел с ружьем в детский сад и застрелил двоих детей и нянечку, воспитатель была ранена, она успела добежать и вызвать полицию. Оказалось, что в учреждении были установлены две тревожные кнопки, но их никто не успел нажать. А сторож дежурил только вечером и ночью.