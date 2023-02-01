«Севастопольгаз» в 35 раз завысил цену на подключение СТ к своим сетям

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости подключения дачных участков к сетям газораспределения в садовых товариществах. Проверку порядка осуществления технологического присоединения проводила прокуратура.

Установлено, что сети газораспределения, расположенные в границах СНТ «СН «Дергачи-4», ТСН «СНТ «Эра-1», СТ «Ветеран», построены членами садовых товариществ за собственные средства и являются собственностью СНТ.

Тарифная ставка за подключение к сетям газораспределения, находящимся в собственности товариществ, регулируется приказом Управления по тарифам города Севастополя от 03.12.2021 № 97-УТ и составляет от 2 087,53 до 2 881,70 рублей.

Вопреки требованиям действующего законодательства, подчеркнули в прокуратуре, должностными лицами ПАО «Севастопольгаз» при заключении договоров с членами СНТ «СН «Дергачи-4», ТСН «СНТ «Эра-1», СТ «Ветеран» применена заведомо завышенная тарифная ставка в размере 72 423,10 рублей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения.

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Ольга Сурикова