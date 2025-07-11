«Оленью луну» наблюдали сегодня ночью жители разных регионов России 

Россия
11-07-2025

Во многих городах, включая Москву, жители публикуют в соцсетях фотографии необычной оранжевой луны. 

Это явление извес

тно как «оленья луна» — самое яркое полнолуние июля.

Его пик пришелся на 23:37 10 июля.

Название связано с традициями коренных народов Северной Америки: в это время у оленей начинают расти новые рога.

 

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