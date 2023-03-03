В Краснодаре пожар возле военного училища и слышны взрывы

В Краснодаре местные жители заметили дым в районе авиационного военного училища. Также жители близлежащих домов сообщили в соцсетях о том, что слышали звуки похожие на взрывы.

Об этом сообщил городской портал 93.ru. Однако в местном МЧС сообщили, что загорелось поле рядом с училищем, а звуки, которые слышали жители были, скорее всего, следствием преодоления звукового барьера пролетающим мимо самолетом.

Напомним, вчера стало известно, что в ночь на 1 марта на территории одной из крымских воинских частей упало два беспилотника.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети