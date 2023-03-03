Фисташковая роща в Севастополе оказалась в заложниках правовой коллизии

Фисташковая роща на улице Челнокова снова оказалась под угрозой. В прошлом году местность, где произрастает фисташка, получила статус особо охраняемой природной территории. Однако в последние месяцы владелец одного из участков активизировал строительство частного дома, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Собственник участка начал строить дом в прошлом году. Местные жители сетуют, что он выкорчевывает деревья, а также растут горы строительного мусора. Здесь, кроме него, около десятка человек уже успели построить свои дома, до того как территория получила особый статус.

Участок, на котором вырос частный дом, входит в границы особо охраняемой природной территории «Фисташки у бухты Круглой». Режим использования ООПТ запрещает все земляные виды работ, а также любое строительство.

«Севприроднадзор фиксирует все нарушения, ведет расчет размера ущерба, чтобы в дальнейшем предъявить иск владельцу участка. Владелец уже поломал деревья. К сожалению, расположил строительные отходы IV класса опасности: фрезерованные асфальт с битумом и нефтепродуктами. Эти отходы нарушают наше право на благоприятную окружающую среду», ∞ рассказала председатель Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Элина Орел.

Также начальник Управления особо охраняемых природных территорий ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» Александр Субботин сообщил, что в отношении собственника проводится проверка. Он также признал, что строительство дома велось еще до того, как здесь появилась особо охраняемая зона.

В свою очередь владелец земельного участка утверждает, что все работы ведет законно. И в течение пяти лет он мусор вывозил регулярно.

«Я начинал строительство в 2017 году, никаких охраняемых зон там не было. Более того, я обратился в Севприроднадзор тогда с просьбой разъяснить мои права и обязанности. Мне сказали: работайте, не ломайте особо охраняемые деревья… Мне показали, где я могу сделать заезд на свой участок. Там было все засыпано. Все, как показали, я так и сделал. У меня начались проблемы с уборкой мусора, когда ООПТ ввели и мне запретили вывозить мусор по территории ООПТ. А дорога у меня только одна – через эту территорию», — рассказал собственник земельного участка Евгений.

Поэтому он обратился в Севприроднадзор, чтобы согласовать движение транспорта для вывоза строительного мусора по особо охраняемой природной территории.

«А то, что в том году, когда я уже построил дом, ввели ООПТ, я здесь причем? Я свое право реализовал, как собственник. Я купил землю с назначением «Индивидуальное жилищное строительство». Я сделал, как по закону положено. Я ввел этот дом в эксплуатацию. У меня права на этот дом есть», — подчеркнул Евгений.

Разногласия пока как показывает практика не разрешимы. А ведь есть еще примеры, когда люди купили землю, а после введения здесь режима заказника, потеряли право построить дома.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС