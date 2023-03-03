Развожаев опроверг снос деревьев ради ларьков в Парке Победы

убернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил горожан, что в Парке Победы не будут сносить деревья ради установки 22 ларьков.

«Я уже говорил, что ларьков там не будет. Есть много других мест, где можно разместить киоски. И уж точно для этого не требуется вырубать и пересаживать деревья в парке, где озеленение оставляет желать лучшего. Тем более в парке и так сложно приживаются растения: для посадки деревьев и кустарников в свое время пришлось завозить землю с чернозёмных регионов СССР. Вариант размещения НТО (на которые конечно есть запрос) можно рассматривать, но только на боковых аллеях и без вырубки/пересадки деревьев», — подчеркнул глава города.

Напомним, ранее стало известно, что в парке Победы будет установлено не менее 22 торговых павильонов. Часть из них уже стали устанавливать прямо на газонах. Разрешение было получено в правительстве Севастополя.