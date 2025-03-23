В Комсомольском парке установили еще одну скульптуру

В Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды появилась скульптура Вячеслава Яковлева «Нептун».
Ее забрали с территории ресторана «Севас» во время монтажа.
Владелец скульптуры и бывшего ресторана «Рыбацкий стан» Александр Приходько передал скульптуру в дар городу.
Напомним, что Вячеслав Васильевич Яковлев — автор мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг., Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя, барельефа на здании кинотеатра «Россия» и памятного знака «Покорителям космоса».
Скульптор создал множество парковых скульптур. Напротив Нептуна стоит «Спрут». Он был выставлен на продажу, но город его выкупил и также установил в комсомольском парке.
Анна Левина