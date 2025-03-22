Уиткофф: прекращение огня в Черном море может начаться в течение недели

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что мораторий на бои в Черном море может вступить в силу на следующей неделе. Он добавил, что для полного прекращения конфликта «есть условия, которые потребуются России».

Он добавил, что для полного прекращения конфликта «есть условия, которые потребуются России».

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону

По его словам, остались еще детали, которые необходимо проработать. Тем не менее, можно считать это соглашение большим прогрессом на пути к миру, заключил посланник.

Он также рассказал о деталях разговора с президентом России, который прошел 13 марта. По словам Уиткоффа, Путин в ходе беседы указал ему на недочеты в соглашении о приостановке огня на 30 дней.

«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ, и они не хотят сдаваться? Это лишь один пример из множества, которые могут произойти на линии боевого соприкосновения. На каждом участке фронта своя ситуация, и каждый из них требует отдельного обсуждения“. И мы прямо сейчас обсуждаем эти детали», — рассказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону на youtube-канале последнего.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Уиткоффа