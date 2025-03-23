С 1 мая блогерство официально признали видом экономической деятельности

С 1 мая деятельность блогеров официально закрепят в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) сообщили, что к существующим кодам добавились два новых — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

Благодаря нововведению блогеры будут юридически защищены. Это касается авторского права. Также у них появится доступ государственным грантам и поддержке.

Теперь блогеры смогут легально работать, используя льготные налоговые режимы, избегая «серых» схем и дробления бизнеса.