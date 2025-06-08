Прогноз погоды на 8 июня

Погода
08-06-2025

Сегодня малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

Температура морской воды — 20°

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