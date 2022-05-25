Во время стрельбы в начальной школе в Техасе погибли более 20 человек

Почти все дети

В Техасе произошел школьный шутинг, погибли не меньше 21 человека. Стрельба произошла утром 24 мая. По данным полиции, ее устроил 18-летний Сальвадор Рамос.

Губернатор Техаса Грег Эбботт рассказал, что стрелок был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой. По данным AP, cтрелок был убит при задержании.

По словам сенатора Роланда Гутьерреса, всего в результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. При этом в департаменте общественной безопасности заявили, что погибли 19 детей и двое взрослых. Еще не менее 15 детей и двоих взрослых находятся в больнице. Кроме того, пострадали двое полицейских.

Также Гутьеррес рассказал, что перед посещением школы стрелок выстрелил в свою бабушку: она жива, но находится в критическом состоянии.

Напомним, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Есть погибшие.

Ольга Сурикова