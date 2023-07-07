В Севастополе отец сначала уронил младенца на пол, а потом ночью задавил своим телом

В Севастополе будут судить мужчину, который по неосторожности убил своего 3-месячного сына. Уголовное дело завели на 29-летнего отца, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, вечером 19 апреля этого года он вместе с сожительницей и друзьями отмечал исполнение трех месяцев своему сыну. Отец распивал спиртное После того как гости ушли, он в пьяном состоянии взял младенца на руки, чтобы успокоить, но выронил — ребенок ударился головой о деревянный пол.

Позже той же ночью во сне мужчина случайно лег своем телом на сына и ребенок задохнулся.

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова