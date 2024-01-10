Больше половины россиян продолжат работать, даже разбогатев

Наши соотечественники в большинстве своем не намерены бездельничать, даже получив неограниченные финансовые ресурсы. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Авито Работы.

Респондентами опроса стали более 10 000 россиян.

Более половины (55%) респондентов намерены продолжить ходить на работу, даже не нуждаясь в деньгах. А вот 35% россиян с радостью предадутся праздности, имея возможность не работать.

Мотивация россиян, которые готовы работать для души разнообразны. На первом месте общение и социализация (48%), на втором желание быть нужным (36%) и помогать людям (36%), на третьем возможность заниматься творчеством (34%). Также россияне хотят работать ради самореализации (26%), а вот из-за амбиций и карьеры работать хотят только 14%.

Вместе с тем при наличии пассивного доход 48% россиян хотели бы сменить профессию.

А вот 32% не стали бы меня сферу деятельности.

Больше всего россияне хотели бы работать в сферах искусства, развлечений и масс-медиа (10%), туризма и гостиничного бизнеса (8%), образования и науки (7%), IT и телекоммуникаций (7%).