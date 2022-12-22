В капстрое Севастополя зафиксировали случаи мошенничества с Херсонскими сертификатами

В Севастополе зафиксированы первые случаи мошенничества при подаче документов на получение жилищных сертификатов для жителей Херсона и области. Об этом сообщил руководитель капстроя Севастополя Игорь Ахмедов.

«Есть случаи предоставления данных некорректных. Но ним уже есть направления нами обращений в органы МВД», — рассказал Ахмедов.

Руководитель капстроя отметил, что на сегодня поступило уже более 2300 заявлений от граждан, вынужденно покинувших территорию Херсона и Херсонской области на получение сертификатов.

Оплату городские власти осуществляют после того как гражданин представит документы о регистрации права собственности и выписку из ЕГРН.

Напомним, правительство Севастополя опубликовало состав и регламент работы комиссии по принятию решения о предоставлении сертификатов на жилье для жителей Херсона и Херсонской области.

Дмитрий Островский