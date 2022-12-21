Правительство Севастополя создало комиссию по выдаче сертификатов на жилье жителям Херсона

Правительство Севастополя опубликовало состав и регламент работы комиссии по принятию решения о предоставлении сертификатов на жилье для жителей Херсона и Херсонской области.

Согласно документу, комиссия создается для рассмотрения заявлений жителей Херсона и Херсонской области, которые вынужденно покинули место постоянного проживания до 13.10.2022 и прибыли в Севастополь на ПМЖ, а также не имеющих подтверждающих документов.

Комиссия будет принимать решения выдавать или не выдавать сертификат на жилье или единовременную выплату на покупку имущества.



Регламент работы комиссии

Решение комиссии будет приниматься посредством голосования. При равном количестве голосов последнее слово будет за председателем комиссии, то есть губернатором Севастополя. Как пишут чиновники, голосование будет открытым и очным без делегирования полномочий.

Рассматривать заявления комиссия будет в течение трех дней с момента поступления. Заседания планируется проводить также по решению главы города.

Сама комиссия состоит из 14 человек.



Состав комиссии

Напомним, 17 ноября на заседании правительства Севастополя было рассмотрен вопрос о предоставлении единовременных выплат на обзаведении имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выданных жилищных сертификатов для жителей Херсона и части Херсонской области, вынуждено покинувших место проживания.

Дмитрий Островский