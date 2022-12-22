Мама мальчика, которому тигр из «Тайгана» откусил палец, будет бороться за защиту своей чести

Мама мальчика, которому тигр в парке львов «Тайган» оторвал палец, пожаловалась на травлю ее в соцсетях и написала заявление на представителей парка за разжигание хейта, пишет TГ «mash на волне».

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда жительница Краснодарского края и ее малолетний сын находились около вольера с амурскими тиграми. Туристка близко поднесла к клетке годовалого ребенка, и тигр откусил ему часть пальца руки. Палец потом пришлось ампутировать. Белогорский суд признал Олега Зубкова виновным в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Затем Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор в отношении Зубкова и его выпустили из-под стражи.

Оказалось, что шумиха вокруг произошедшего не утихла. Мама ребенка Анастасия рассказывают, что ей продолжают поступать нелицеприятные сообщения в соцсетях и даже угрозы — она боится за свою жизнь. Каждый раз, как тема всплывает, хейт начинается снова. Она была вынуждена написать заявление в полицию на представителей «Тайгана» — женщина считает, что это они провоцируют и подстрекают людей, и порочат тем самым ее честь.

Ольга Сурикова