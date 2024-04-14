Строители повредили старинную кладку и погребения на улице Древней

На улице Древней, где идут строительные работы, гидромолотом повредили старинные находки эллинистической и римской эпох. Это произошло на участке, где с февраля ведут раскопки археологи. Строители разрыли траншею для коммуникаций.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на участке, где идет строительство, остался не до конца изученный участок площадью около 20 кв.м, где строители преждевременно приступили к работам, в результате чего и была повреждена древняя кладка.

По факту инцидента — специалисты изучат детально, какой урон был причинен, и в соответствии с этим будут приняты все соответствующие меры.

Севнаследие сегодня локально приостановило строительные работы на участке, где ещё исследования не закончены, для того, чтобы археологи могли полностью завершить исследования. Только после этого строительные работы продолжатся, рассказал глава города.