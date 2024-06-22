Пляж «Солнечный» для любителей пеших прогулок 

Как уже говорилось Гагаринский район Севастополя богат на пляжи. Недалеко от «Песочного», о котором мы ранее рассказывали, находится «Солнечный». Его большой плюс, что он расположен в парке им. Ахматовой, который несколькими годами ранее обновили и благоустроили и теперь прогулки здесь доставляют действительно удовольствие.

Территория пляжа небольшая, но уютная. Поверхность его галечная, но есть песочная полоса. Для любителей вернуться с моря чистыми сделали отельную зону отдыха на забетонированной части набережной. Здесь также есть навесы, лежаки, раздевалки и находится вышка спасателя.

На самом пляже установлен душ, деревянные дорожки для удобства, в первую очередь, маломобильных групп и для них же заезд в море. Для малышей отгорожена отдельная зона для купания.

На стационарный туалет рассчитывать не приходиться. На территории парка круглогодично работает платный туалет, ближе к пляжу установили биокабинки. Этот вид удобств бесплатный. Во время нашего посещения пляжа неприятного запаха от них не было.

Для любителей активного летнего отдыха — есть отдельная зона для пляжных видов спорта. На территории парка — большая детская площадка.

Огромный бонус — это вид на Херсонес и возможность прогулку по музею-заповеднику завершить купанием в море здесь. Теперь, кстати, вход в музей как раз с парка Ахматовой.

На набережной есть небольшое пляжное кафе и несколько точек по продаже мороженного. Также будьте готовы к проблемам с парковкой. Оставить машину можно будет на входе в парк, если повезет, или где-то во дворах по дороге к нему. Поэтому сразу будьте готовы к немалой пешей прогулке к морю, с учетом что еще и по парку нужно пройти, чтобы добраться до желаемого места отдыха.

Ольга Сурикова

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