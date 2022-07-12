В Инкермане у продавца могут быть проблемы из-за продажи кепок с коноплей

Расценены как пропаганда наркотиков

В Севастополе сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков местного УМВД в рамках операции «Мак-2022» проведена проверка с целью выявления фактов реализации товаров, содержащих пропаганду наркотиков.

Оперативники заглянули в пять торговых точек сувенирной продукции. В Инкермане выявлена розничная продажа бейсболок с изображением листьев конопли.

«В связи с тем, что данные изображения способны вызвать ассоциации с наркотическими средствами и побудить к проявлению интереса к наркотикам, продажа таких предметов незаконна», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Продукция была изъята сотрудниками полиции. В отношении продавца проводится проверка, с ним была проведена разъяснительная беседа.

Напомним, в Севастополе уже дважды полиция приходила с проверкой к коммерсанту, который торговал головными уборами с изображением запрещенного растения.

Ольга Сурикова