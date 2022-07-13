В Крыму возле отдела полиции загорелась машина

Слышен был хлопок

В Джанкое возле отдела полиции загорелся автомобиль. Перед этим был слышен хлопок. Тушить пожар бросились участковые МО МВД России «Джанкойский».

Правоохранители, сообщив о случившемся в МЧС и дежурную часть, взялись тушить машину самостоятельно.

«Несколько сотрудников, достав из служебных автомобилей огнетушители, пытались сбить пламя, другие – разыскали владельцев рядом стоящих транспортных средств, чтобы те, во избежание распространения огня, отогнали свои машины подальше», — рассказали подробности в крымском УМВД.

В итоге пламя удалось локализовать до приезда спасателей. Прибывшие пожарные полностью затушили тлеющую часть автомобиля. Позже было установлено, что возгорание произошло в результате короткого замыкания проводки.