Мифы и правда о вреде кондиционера

Как не заболеть воспалением легких

Такая роскошь, как кондиционер, знакома каждому и мы, как жители южного региона, уже не представляем своей жизни без него. Даже если у кого-то он не установлен дом, приходится видит его в деле в магазинах, больницах, общепите и даже в некоторых видах общественного транспорта, не говоря уже личном.

И вокруг кондиционера постоянно полнятся слухи о его вреде, все ли подкреплены фактами расскажем здесь.

Начнем с того, что если пользоваться любой техникой неправильно, она может оказаться опасной.

И так, есть люди, которые верят, что кондиционер снижает иммунитет. Якобы он делает воздух настолько чистым, что организм человека привыкает к этому и уже не может бороться с микробами.

Однако для того, чтобы ослабить иммунитет, воздух должен быть не просто чистым, а стерильным. Кондиционер не способен сделать его таким, он лишь доводит его до оптимальной чистоты, которая не повредит, а наоборот, позволит легче дышать.

Кондиционер приводит к простудным заболеваниям. А вот эти опасения оправданы лишь частично. Заболеть можно только если неправильно им пользоваться.

Температура улицы и помещения должна иметь разницу в не более чем 8 градусов. А если мы попадаем с улицы в помещение с резким перепадом температур, то действительно, столь резкое охлаждение может вызвать простуду. Также, если вы в течение долгого времени находитесь в непосредственной близости от устройства, и вас постоянно обдувает потоками холодного воздуха, то заболеть тут можно запросто.

Некоторые опасаются фреона в кондиционере. Однако фреон вреден в больших количествах, например, в случае его утечки. Но давайте вспомним, что он находится не только в кондиционерах, но и в холодильниках. Но почему-то о вреде холодильников высказываются не так часто, как о вреде кондиционеров. Но чтобы избежать утечки фреона, не устанавливайте прибор самостоятельно.

Нарекания есть и на то, что данная техника сушит воздух: многие считают, что в помещении, где работает кондиционер, воздух становится очень сухим, что не лучшим образом влияет на кожу и дыхательные пути, а также приводит к риниту и сухости глаз. Доля правды в этом есть, так как прибор действительно сокращает влажность воздуха, но делает это незначительно, не нанося вреда. А тем, кто живет в регионах с повышенной влажностью, эта его функция пойдет лишь на пользу.

Из основных рекомендации его установки следует правила его установки: не следует устанавливать кондиционер над кроватью или рабочим столом, а также держать его включенным постоянно. Не забывайте периодически (каждые 3-5 часов) отключать прибор на час.

Регулярно проветривайте помещение и дополнительно насыщайте воздух влагой. Поможет в этом увлажнитель воздуха либо влажное полотенце, оставленное вблизи прибора.

Ольга Сурикова