Севастополец получил 8 лет в колонии за жестокое убийство приятеля

Он нанес собутыльнику более 12 ударов ножом

Севастопольский суд приговорил местного жителя к 8 годам колонии строгого режима. Он нанес своему оппоненту не менее двенадцати ударов кухонным ножом, сообщает пресс-служба городского суда.

После нанесенных ударов в жизненно важные органы потерпевший скончался в больнице.

Кроме полученного срока, осужденный должен будет возместить деньги на лечение потерпевшего – в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя, частично удовлетворён гражданский иск потерпевшей, а также с него взысканы судебные издержки.

Отмечается, что драка произошла после распития спиртных напитков.

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Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст.111 УК Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Севастопольский городской суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Напомним, суд Санкт-Петербурга приговорил севастопольца к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении и убийстве женщины.

Ольга Сурикова