В Инкермане на 45% готов дом для переселенцев из аварийного жилья

В Севастополе движется к завершению реконструкция многоквартирного жилого дома в районе улиц Раенко и Малиновского в Инкермане, в который должны переселить граждан из аварийного жилья.

Как отметил и. о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, сюда планируется расселить 40 квартир – 28 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир.

Сейчас на объекте ведется устройство подпорной стены, оштукатуривание стен и перегородок здания, монтаж кровли и переходных мостиков, устройство инженерных систем и фасада, а также внутренние отделочные работы, сообщается на сайте правительства города.

Руководитель компании-подрядчика Владимир Горелов заверил, что все проводится по графику, объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В квартирах будет выполнена отделка, установлена сантехника, двухконтурные газовые котлы. На придомовой территории будут расположены детская и спортивная площадки, а также парковка для автомобилей.

Работы выполняет подрядная организация «Альфа Групп Подряд». Готовность объекта составляет 45%, цена контракта – 147,6 млн руб, уточнили в правительстве.

Напомним, на сегодняшний день в рамках подпрограмм государственной программы Севастополя «Жилище» переселению из аварийного жилищного фонда подлежат 484 человека из 187 жилых помещений.

Ольга Сурикова