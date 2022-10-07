В Севастополе приговорили к 6 годам организаторов ячейки экстремисткой организации

Нахимовский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении трех учредителей ячейки секты «Свидетели Иеговы» — запрещенной в России экстремистской организации.

Как напомнили в пресс-службе регионального управления ФСБ, они были задержаны в октябре 2020 года. Тогда сообщалось, что эти старейшины секты на конспиративной квартире по улице Астана Кесаева через zoom проводили собрания. Там же они были и задержаны.